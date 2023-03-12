التحقيق فى بعض مخالفات وتقصير عمل بمستشفى قروي تزمنت في بنى سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذى عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات بمستشفى قروى تزمنت الشرقية التابعة لإدارة بنى سويف الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة أحمد عويس، هانى جرجس، محمد ربيع.

وتفقد سير العمل بأقسام ومكونات المستشفى، والتى شملت المرور على سجلات الحضور والانصراف، عيادة تنظيم الأسرة، التطعيمات، الصيدلية، المعمل وعيادة الأسنان، وأسفر عن رصد بعض الملاحظات وتقصير إدارى، فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد أحد الأطباء، وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا حتى بعد المواعيد المقررة، بجانب احتياج بعض المعدات الطبية لأعمال صيانة وإصلاح، فضلاً عن وجود غرفة تفتيش صرف صحى تحتاج لغطاء، وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التى تم رصدها، والحد من خطوط السير، والتحقيق مع مسؤولى سجل الحضور والانصراف لتركه مفتوحًا، مع سرعة عمل صيانة لكرسى عيادة الأسنان، فيما تم تكليف رئيس مركز ومدينة بنى سويف بسرعة التنسيق لتغطية غرفة الصرف الصحى داخل الوحدة، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات لتلافى السلبيات والملاحظات التى رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.