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التحالف الوطنى: 80 ألف متطوع يحضرون مبادرة كتف في كتف الجمعة المقبلة

الأحد، 12 مارس 2023 07:33 م
التحالف الوطنى: 80 ألف متطوع يحضرون مبادرة كتف في كتف الجمعة المقبلة جانب من المباردة
كتب محمد شرقاوى

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كشفت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف؛ من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية مع قدوم شهر رمضان المبارك.
 
وقالت عضو مجلس النواب، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، إن التحالف سيستكمل مسيرة دعم المواطنين؛ مؤكدة الدور المهم الذي يقوم به التحالف من أجل دعم المواطنين؛ عبر برامج حماية اجتماعية.
 
وأضافت نيفين الكاتب، مساء اليوم الأحد، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها الدولة؛ تطلبّت دورًا مهمًا من التحالف للوقوف إلى جوار الدولة من خلال دعم المواطنين بمبادرة كتف في كتف للحماية الاجتماعية؛ والتي تستهدف الأولى بالرعاية.
 
وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر واحدة من الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن التحالف الوطني يقوم بتوزيع كراتين سلع ومواد غذائية، ودعم نقدي وعيني.
 
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف يقوم بتعليم السيدات البسيطة على العمل بالمشاغل، لافتة إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد حضور حوالي 80 ألف شاب متطوع للمساعدة بمبادرة كتف في كتف، مؤكدة أن المعدن الأصيل للشعب المصري يظهر في أوقات الأزمة.
 

مبادرة كتف فى كتف

كتف فى كتف

عزة مصطفى

التحالف الوطنى

العمل الاهلى

كتف في كتف



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