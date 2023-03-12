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"البوابة الموحدة للحج" تستقبل طلبات الراغبين فى أداء الفريضة حتى 20 مارس

الأحد، 12 مارس 2023 02:00 ص
"البوابة الموحدة للحج" تستقبل طلبات الراغبين فى أداء الفريضة حتى 20 مارس نفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت  طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م وحتى 20 مارس الحالى.
 
كما أتاحت الوزارة تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الموحدة للحج، بعد سدادهم الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكترونى المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة، كما تتم إتاحة التقديم ورقيا من خلال ملء النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها بحد أقصى مرافق واحد من الأقارب، ثم تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية حيث تراجع البيانات مع المتقدمين.

ووضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، مشيرة إلى أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

 


وزيرة التضامن

حج الجمعيات

شروط حج الجمعيات

حج الجمعيات الاهلية

موسم حج الجمعيات لموسم 1444ه

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