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البنجر يغطى حقول بورسعيد.. المحافظة تستعد بزراعة وحصاد 40 ألف فدان

الأحد، 12 مارس 2023 03:00 ص
البنجر يغطى حقول بورسعيد.. المحافظة تستعد بزراعة وحصاد 40 ألف فدان المحصول في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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يتلألأ محصول بنجر السكر فى أراضي جنوب وشرق محافظة بورسعيد، تلك التي تتمثل فيها زراعة هذا المحصول الاستراتيجى الهام، الذى تولى له الدولة اهتماماً كبيراً.

واستعدت محافظة بورسعيد، لموسم حصاد المحصول الذي سيبدأ فعلياً وبشكل واسع في منتصف الشهر الجاري، على أن يشهد بداية الانطلاقة الفعلية للموسم بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات الزراعية والتنفيذية.

وأكد الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة في محافظة بورسعيد، أنه تم حصاد ما يقرب من 300 فدان من محصول بنجر السكر بالتزامن مع بدء موسم الحصاد بأراضي المحافظة، مضيفا: أنه يتم زراعة 40 ألف و 149 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول بنجر السكر هذا العام.

وأوضح، أن أراضي شرق بورسعيد يتم فيها زراعة 10 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر، فيما يتم زراعة مساحة ما يقرب من 30 ألف في باقي المساحات بالمحافظة والتي تقع في الجنوب.

وأشار إلى أن الإنتاجية بكل فدان من محصول بنجر السكر تبدأ من 16 وتصل إلى 18 طن للفدان الواحد، موضحاً أنه يتم بذل جهود كبيرة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة بالجنوب وشرق بورسعيد.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء موسم توريد محصول بنجر السكر في منتصف مارس القادم ويستمر حتى 15 مايو، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال التنسيقية استعداداً لبدء موسم توريد محصول بنجر السكر.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه جاري التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والزراعية المختصة لبدء أعمال توريد محصول بنجر السكر،واستمع المحافظ لتقريراً حول جهود زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أنه جاري العمل على زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير سيناء، وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

التأكد-من-المحصول
التأكد-من-المحصول

 

المحصول-في-بورسعيد
المحصول-في-بورسعيد

 

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