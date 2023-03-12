اليوم السابع
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الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 12 مارس 2023 01:21 م
الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال فحص التقارير الطبية الخاصة بهم استقرار حالتهم الصحية.
 
كما أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، بالإضافة إلى إعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج. 
 
ويناقش رجال المباحث، شهود العيان بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق. 

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق الاقليمى



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