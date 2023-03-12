"الإنتاج الحربي": حملة للتبرع بالدم تحت شعار "ادعم أخاك"

أ.ش.أ

وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بتفعيل حملات التبرع بالدم داخل الشركات والوحدات التابعة بالتعاون مع المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة.

وقام مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتنظيم حملة للتبرع بالدم، والتي شارك فيها عدد من العاملين بالمصنع.

وقال رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) المهندس رفيق رزق عبده إن هذه الحملة تأتي في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفعيل حملات يقوم العاملون بالشركات والوحدات التابعة في إطارها بالتبرع بالدم لصالح المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة بحلوان وذلك لصالح العاملين بالإنتاج الحربي تحت شعار "ادعم أخاك".

وأضاف أنه في هذا الإطار سيتم الحرص على استقدام قافلة طبية متخصصة من المركز الطبي إلى المصنع كل شهرين ليشارك العاملون بالتبرع بالدم، وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات المركز الطبي التخصصي ودعم مخزونه من فصائل الدم المختلفة باستمرار حيث يقوم المركز بدور هام في توفير خدمة طبية متميزة للعاملين بالإنتاج الحربي وأهالي منطقة حلوان بمختلف التخصصات، لافتاً إلى إيمان العاملين بالمصنع بأهمية التبرع بالدم والعمل على سد الاحتياج منه تجسيداً لمعاني الإنسانية النبيلة ومد يد العون والمساعدة للمرضى المحتاجين.