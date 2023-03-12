الإمام الأكبر يعتمد خطة الجامع الأزهر فى رمضان وإفطار يومى للوافدين

وتضمنت الخطة دروسا دعوية على النحو الآتى، عقب صلاة الظهر دروس لوعاظ مجمع البحوث الإسلامية، عقب صلاة العصر دروس لاعضاء لجنة الفتوى الرئيسية، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما ستقام الدروس الخاصة بالسيدات ظهراً ويحاضر بها واعظات الأزهر وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما سيعقد أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر دروسا اثناء صلاة التراويح، حيث يشارك في هذه الخطة أيضاً الباحثون الشرعيون وأئمة القبلة العاملون بالجامع الأزهر ومن يستعان بهم، بما يحقق الهدف المرجو منها، ويقوم الباحثون بمهام التنسيق مع المحاضرين، وتنظيم مواعيد الدروس والمحاضرات، إلى جانب المشاركة في اختيار عناوين وموضوعات الملتقيات والمحاضرات، وذلك حتى لا يحدث تكرار لما يطرح ويناقش من قضايا.

وكذلك إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة التراويح والتهجد بالقراءات العشر بالجامع الأزهر الشريف ومسجد مدينة البعوث الإسلامية، حيث يقوم أعضاء وحدة التصوير بالتعاون مع المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للجامع الأزهر (يوتيوب وفيس بوك) بتسجيل وبث شعائر صلاة العشاء والتراويح والتهجد من الجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية.

وسيتم تنظيم المجالس الحديثية والعلمية حيث يعقد الجامع الأزهر مجالس حديثية وعلمية كمظهر من مظاهر الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية المختلفة؛ حيث يحتفل الجامع الأزهر بالمناسبات التالية: الاحتفال بافتتاح الجامع الأزهر يوم السابع من رمضان، الاحتفال بنصر يوم العاشر من رمضان ،الاحتفال بيوم نصر بدر، الاحتفال بفتح مكة، الاحتفال بليلة القدر.

كما سيتم تنظيم إفطار يومى للطلبة الوافدين بواقع 3500 الي 4000 وجبة افطار بصحن الجامع الأزهر .