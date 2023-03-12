اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات تدعم استضافة قطر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2026

الأحد، 12 مارس 2023 04:07 م
الإمارات تدعم استضافة قطر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2026 رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر. 

 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحث الجانبان خلال الاتصال.. العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه فى مختلف المجالات التى تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

 

كما تبادل بن زايد مع أمير دولة قطر.. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للشيخ تميم بن حمد آل ثانى.. دعم دولة الإمارات لقطر فى استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لعام 2026..وبناء عليه ستسحب دولة الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات.. متمنيًا للأشقاء فى قطر التوفيق وكل النجاح فى استضافة هذا التجمع العالمي.

 

من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن شكره للرئيس الإماراتى وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوى تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.


محمد بن زايد

الإمارات

قطر

صندوق النقد الدولى

البنك الدولى



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