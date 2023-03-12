وطبقا لبيان الهيئة، تتكون القافلة من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والحرامات والفرشات وطرود صحية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية ليتم تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات الأمم المتحدة عبر نظام التبادل Back to Back.



وبتوجيهات ملكية، وصلت أولى المساعدات الأردنية إلى سوريا من خلال طائرتين جويتين في 8 فبراير ضمن الجسر الجوي، الذي وصل عدد الطائرات المرسلة خلاله إلى سوريا 3 طائرات من خلال مطاري دمشق وحلب، فيما تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى سوريا.