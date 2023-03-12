اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 04:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة فى مولدوفا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء

الأحد، 12 مارس 2023 03:54 م
اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة فى مولدوفا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء مولدوفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وطواقم الشرطة، خلال مسيرة حاشدة انطلقت في شوارع العاصمة المولدوفية كيشيناو، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوقود، ومختلف الخدمات.
 
وأظهر مقطع فيديو متداول، إغلاق طواقم الشرطة للطريق أمام المتظاهرين المتجهين نحو الساحة الرئيسية في المدينة، الذين هتفوا بشعار "فلتسقط الديكتاتورية".
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، تمكن المتظاهرون من تجاوز حواجز الشرطة، وتوجهوا نحو مبنى البرلمان المولدوفي، والمقر الرئاسي، مطالبين قادة البلاد بالخروج ومواجهتهم وجها لوجه، هاتفين بشعارات "عار" و"أوقفوا ارتفاع الأسعار"، و"نريد حياة كريمة" و"لا تحاولوا تكميم أفواهنا بواسطة النيابة العامة"، و"إقالة الرئيسة مايا ساندو".
 
 
 

مولدوفا

أسعار الغذاء

الاقتصاد فى مولدوفا

اسعار الغذاء فى مولدوفا

اشتباكات

احتجاجات



الموضوعات المتعلقة

التضخم مستمر في أوروبا بسبب غلاء المواد الغذائية بعد رفع أسعار الطاقة.. إسبانيا تعانى من ارتفاع أسعار الحليب 30%.. مليون هولندى تحت خط الفقر في 2024.. احتجاجات في فرنسا ضد الارتفاع.. والمجر تترأس القائمة

الأحد، 12 مارس 2023 10:00 ص

باريس: 368 ألف متظاهر اليوم العدد الأقل مشاركة بالاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد

السبت، 11 مارس 2023 10:00 م

مسيرات احتجاجية فى العاصمة الفرنسية باريس ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد

السبت، 11 مارس 2023 05:17 م

شلل فى بلجيكا بسبب إضراب عمال السكك الحديدية احتجاجا على زيادة أعباء العمل

الجمعة، 10 مارس 2023 09:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة