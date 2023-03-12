استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وإنبى الليلة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وإنبى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وأتوبيسات اللاعبين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإنبى بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.