استخدام التكنولوجيا في التدريس بمحاضرة لتنمية قدرات أعضاء التدريس بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنفيذ خطته التدريبية لشهر مارس 2023، المقامة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

ومن المقرر أن يشهد اليوم تنظيم محاضرة أونلاين حول استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة 5 مساء يومي 11-12 مارس، على ان يتم تنظيم محاضرة حول مشروعات البحوث التنافسية العالمية والمحلية في تمام الساعة 5 مساء يومي الأحد والإثنين 19-20 مارس.

كما ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس محاضرة حول مصادر المعلومات الرقمية في البحث العلمي في تمام الساعة 10 صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29 مارس.

وتعقد بمقر المركز بالدور الثاني بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي دورة أساسيات الحياة الصحية في تمام الساعة 9 صباح يومي الأحد والإثنين 12-13 مارس.