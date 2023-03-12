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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى47 ألفا و975 قتيلا

الأحد، 12 مارس 2023 12:00 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى47 ألفا و975 قتيلا زلزال تركيا
كتب محمد جمال

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبى البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصا، بحسب شبكة العين الإخبارية.
 
وقال يونس سيزر رئيس "آفاد"، فى تصريح صحفى، إن 47 ألفا و975 شخصا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضى.
 
وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.
 
والولايات التركية المتضررة من الزلزال هى كهرمان مرعش وغازى عنتاب وشانلى أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاى وكيليس وملاطية وألازيج.
 
وفى 6 فبراير الماضى، ضرب زلزالان مدمران جنوبى تركيا وشمالى سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم فى الجنوب التركى، إضافةً إلى دمار هائل.

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