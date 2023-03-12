اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إيران: استئناف العلاقات مع الرياض من شأنه تسريع وقف إطلاق النار باليمن

الأحد، 12 مارس 2023 12:53 م
إيران: استئناف العلاقات مع الرياض من شأنه تسريع وقف إطلاق النار باليمن اليمن - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران، يمكن أن تسرع من وتيرة وقف إطلاق النار في اليمن.
 
وأصدرت البعثة الإيرانية في نيويورك، الليلة الماضية، بيانا، أكدت فيه أن العلاقات بين الرياض وطهران مهمة على ثلاثة مستويات ثنائية وإقليمية ودولية.
 
وأضاف البيان- الذي نقلته وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية- أن استعادة العلاقات السياسية بين البلدين ستكون إيجابية على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك غرب آسيا والعالم الإسلامي.
 
وتابع البيان "يبدو أن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران من شأنها أن تسرع وتيرة وقف إطلاق النار، وتساعد في بدء حوار وطني، فضلا عن تشكيل حكومة وطنية شاملة في اليمن".

السعودية

ايران

اليمن

نيويورك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة