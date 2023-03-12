اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 11:34 ص
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إصابة 15 شخصا جراء اصطدام 21 سيارة نتيجة الضباب فى روسيا

الأحد، 12 مارس 2023 11:33 ص
إصابة 15 شخصا جراء اصطدام 21 سيارة نتيجة الضباب فى روسيا روسيا - أرشيفية
وكالات

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تسبب حادث مرور مأساوي على طريق سريع في منطقة ساراتوف بإصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، وتضرر 21 سيارة جراء الحادث.
 
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مسؤول الصحة في المنطقة أوليغ كوستين، "ارتفع عدد ضحايا حادث 21 سيارة على الطريق السريع في منطقة ساراتوف إلى 15 جريحا، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى"، بعضهم في حالة حرجة.
 
وأشار المسؤول إلى أن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما يعاني من كدمة في المخ وكسر في العظام في حالة خطيرة. كما تم إرسال شخصين بالغين إلى غرفة العمليات.
 
ونتيجة للضباب والجليد على الطريق السريع الفيدرالي R-228 في منطقة خفالينسكي، وقع صباح اليوم الأحد، حادث مروري كبير شمل 21 سيارة، بما في ذلك شاحنات، وبناء عليه تم حظر وإيقاف حركة مرور جميع المركبات في مكان الحادث بسبب الضباب. 
 

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