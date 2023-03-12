اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة رئيس الإكوادور بفيروس كورونا.. والرئاسة: سيواصل العمل عن بعد

الأحد، 12 مارس 2023 07:57 ص
إصابة رئيس الإكوادور بفيروس كورونا.. والرئاسة: سيواصل العمل عن بعد رئيس الإكوادور جييرمو لاسو
وكالات

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قال مكتب الرئاسة في الإكوادور، إن الفحوصات أثبتت إصابة الرئيس جييرمو لاسو بكوفيد-19، موضحًا أنه سيواصل العمل عن بعد.
 
وأضاف المكتب أن حالة لاسو الصحية جيدة وسيظل في العزل لمدة أربعة أيام وفقا للتوصيات الطبية.
 
وكان رئيس الإكوادور، أصيب لأول مرة بالفيروس في يونيو 2022.

وكان قد خضع الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو لعملية جراحية ناجحة، فى أغسطس الماضى في الولايات المتحدة لعلاج سرطان الجلد، الذي تم اكتشافه مؤخرا، حسبما ذكرت الحكومة الإكوادورية.

وخضع لاسو، 66 عاما، لعملية جراحية في بلاده في 29 يوليو لإزالة سرطان من نفس الجفن .

تولى الرئيس الإكوادوري منصبه في مايو 2021 وبعد شهر خضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة تمت فيها إزالة كيس من منطقة أسفل الظهر والتي أدت الى لجوءه لاستخدام عصا بسبب اهماله الكبير لها.

 
 

الإكوادور

كورونا

كورونا فى الإكوادور

جييرمو لاسو



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