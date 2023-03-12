اليوم السابع
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إخلاء سبيل 10 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة

الأحد، 12 مارس 2023 09:04 ص
إخلاء سبيل 10 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى القضية.

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية رقم 2070 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه المتهمون بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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