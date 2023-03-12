إحالة طبيب متهم بإجراء عمليات إجهاض وحرق الأجنة فى كرداسة للجنايات

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، طبيبا متهما بإجراء عمليات إجهاض وحرق الأجنة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة ان الطبيب "أحمد. س"، أنشأ في عام 2017 مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدأ إجراء عمليات إجهاض نظير أجر مادي 1500 جنيه، وكان يحرق الأجنة بمحرقة صنعها خصيصا أعلى سطح العقار محل سكنه والمتواجد به المركز الطبي، وبعدها يلقيها لكلاب شرسة يربيها.

وأضافت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 19095 لسنة 2022، جنح مركز شرطة كرداسة، لاتهامهم بإدارة المركز خاصته دون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح، وكذا حيازة وإحراز مواد مخدرة دون ترخيص، واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كشفت التحريات عن أن الطبيب سبق اتهامه في القضية رقم 3683 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، بتهمة الإجهاض وإدارة مركز طبي دون رخيص، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وكذا القضية رقم 16906 لسنة 2018 جنح مركز إمبابة إصابة خطأ، وأنه يحوز ويحرز تلك المواد المخدرة بشخصه ومسكنه وملحقات مسكنه، كما يتخذ من المركز الطبي خاصته الكائن بدائرة المركز مكانًا لإخفاء تلك المواد المخدرة.