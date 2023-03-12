وذكرت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - أنه حتى الآن لا تزال ست سفن حربية روسية متواجدة في بحر آزوف والبحر الأسود، ولم يتم رصد حاملات صواريخ بينها.

وأوضح البيان أنه "على وجه الخصوص لا تزال 5 سفن حربية روسية جاهزة للقتال في البحر الأسود وواحدة في بحر آزوف، والمجموعة البحرية الروسية قلصت تواجدها في البحر الأبيض المتوسط إلى 7 سفن حربية بما في ذلك 3 حاملات صواريخ بإجمالي 20 صاروخا "كروز" من طراز كاليبر".