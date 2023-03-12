وذكرت السفارة أن هذه الخطوة هى جزء من مبادرة الجالية الأوكرانية فى لوكسمبورج "أوكرانيا تدعو"، وهدفها هو جمع 10 ملايين يورو لشراء 112 سيارة إسعاف وإطفاء.