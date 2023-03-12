أمين المجلس العربى للمياه: نواجه التحديات بالموارد المائية غير التقليدية

قال الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن المجلس يصدر كل 3 أو 4 سنين تقريرا عن الوضع المائى فى المنطقة العربية يتضمن كل المؤشرات بشأن المياه.
وأضاف، "العطفى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لدينا 220 مؤشرا أومعيارا يوضح مدى تقدمنا خلال تفعيل وتنفيذ التنمية المستدامة للوصول إلى التنمية المنشودة بالمنطقة العربية من خلال التعاون مع الشركاء فى كل مجالات المياه.
وأكد الأمين العام للمجلس العربى للمياه على كيفية مواجهة التحديات من خلال الموارد المائية غير تقليدية، مشيراً إلى أنه لدينا فجوة مائية بنسبة 20% وقد تزداد إلى 50%، ولكن هناك بدائل ممكنة من خلال استخدام مياه التحلية ليس فقط تحلية مياه البحر، بل هناك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى الآمن.
وتابع "العطفى"، أن مصر بقيادتها السياسية تدعم ملف المياه فضلاً عن معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر، ولكن ما شهدته محطة معالجة بحر البقر ومحطة المحسمة يعد من الأعمال التى تستحق أن أن يفتخر بها كل مصرى من حيث الإنشاء أو جودة معالجة المياه، مشيراً دخولها موسوعة جينيس لما تتمتع به من عظمة الإنشاء وجودة معالجة 5.6 مليون متر مكعب يومياً، مشيرًا إلى ضرورة توطين تكنولوجيا معالجة المياه وتطويعها بما يناسب الظروف المصرية مع ضرورة تدبير استثمارات دائمة لصيانة وتشغيل كل محطات المعالجة.
ودعا "العطفى" إلى ضرورة نشر الوعى بأهمية المحافظة على كل قطرة مياه، مؤكداً أن المياه أمن قومى والوعى كذلك يعد أمنا قوميا من الدرجة الأولى.
وفى ذات السياق أكد أن التعاون فى المياه الإقليمية ليس ترفا ولم يكن رفاهية، ولكنه أصبح موضوع غاية الأهمية وضرورة ملحة بمعنى التعاون الإقليمى يطلقون عليه فيما وراء النهر.
وأشار "العطفى" إلى أن إعادة تقيم تبطين الترع حسب كل ترعة والزراعة المقامة عليها، فضلاً إلى اختلاف التبطين وأنواعه ومن ثم الموضوع بشكل أو بآخر سوف يحسن توزيع المياه وهيبقى نوع من أنواع تحسين الخدمة وخصوصاً أنها من ضمن مبادرة حياة كريمة.
ومن جهة أخرى أكد الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن مصر تمتلك مشروعات من أكبر محطات المعالجة لإعادة استخدام المياه والدعم السياسى لمبادرة حياة كريمة تتكلم على 60% من تعداد سكان مصر وتتمثل فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والطاقة والكهرباء والتكافل والحماية الاجتماعية كلها جهود تبذل للحفاظ على أمن وأمان وسلامة المواطن، مؤكداً أن مصر تستطيع بكل ما تمتلك من مقومات أن تكون فى مصاف دول العالم، مشيراً إلى أن القادم أفضل إن شاء الله.
الدكتور حسين العطفى والزميل محمد فرج (3)
الدكتور حسين العطفى والزميل محمد فرج (2)
الدكتور حسين العطفى والزميل محمد فرج (1)
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