أمير الكويت: الاتفاق السعودى الإيرانى باستئناف العلاقات خطوة نحو الاستقرار

أ.ش.أ

وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الاتفاق السعودى الإيرانى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين وإعادة فتح سفارتيهما بالخطوة الهامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمى والدولى والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب فى مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

وأعرب أمير الكويت فى برقيتى التهنئة التى أرسلها اليوم الأحد، لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى الرئيس آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن خالص تهانيه على البيان الثلاثى المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كلا البلدين مشيدا بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذى تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والهام.