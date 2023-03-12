أمريكى يخسر 165 كيلو من وزنه بسبب وصفه "القنبلة الموقوتة".. التفاصيل

كتب محمد جمال

تمكن شاب من ولاية ميسيسيبى الأمريكية من خسارة قرابة 165 كيلوجرام (365 رطل) من وزنه الذى كان يبلغ فى يونيو من عام 2019 حوالى 290 كيلوجرام بحسب "سكاى نيوز".

وقال نيكولاس كرافت لموقع "فوكس نيوز" الإخبارى، إنه كان يعانى من البدانة منذ طفولته، ووصل وزنه فى المرحلة الثانوية إلى 300 رطل (136 كيلوجرام)، وأوضح كرافت أن الاكتئاب دفعه إلى الإفراط فى تناول الطعام، ومن ثم الابتعاد عن الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.

وأضاف: "وزنى منعنى من الذهاب إلى المناسبات العائلية والسفر، لم أتمكن من ركوب المركبات العادية، كان من الصعب عليّ أن أتحرك. كنت أعانى من آلام فى الركبة والجسم، وضيق فى التنفس".

وبيّن كرافت أن طبيبا وصف وزنه في عام 2019 بـ"القنبلة الموقوتة"، الأمر الذى جعله يفكر جديا في تغيير مظهره، والعمل على إنقاص وزنه.

وأشار إلى أنه غيّر الطريقة التى كان يأكل بها، فخفض من السعرات الحرارية فى المأكولات التي يتناولها، كما أنه تخلى عن الوجبات السريعة.

كذلك تخلى كرافت عن المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والخبز والمعكرونة والأرز والكربوهيدرات الأخرى، وأضاف بدل ذلك لنظامه الغذائى الفواكه والخضروات والبروتين.

وإلى جانب النظام الغذائى، فقد حرص كرافت على ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي.

ولفت الشاب البالغ من العمر 42 عاما، إلى أن الفضل فى الشكل الذى وصل إليه يرجع لجدته التي وعدها قبل وفاتها أن يخفض وزنه، ويظهر لها بعد مدة زمنية محددة بشكل مختلف.