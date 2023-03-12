أفكار جديدة لشهر رمضان.. فوانيس بصورتك وبوكس هدايا وطقم تهادوا تحابوا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك، تبدأ مظاهر الزينة والفوانيس فى الظهور بكثافة في مختلف المحلات حول مصر حفاوةً بقدوم شهر الشهر الكريم، حيث أن الهدايا والفوانيس والزينة أبرز مظاهر استقبال شهر رمضان، ومع تطور الزمن بدأت الأفكار العصرية فى الظهور بالمحلات المختلفة لتقديمها هدايا للأسر والأصدقاء والأحبة قبل شهر رمضان.

وفى هذا الصدد رصد "تليفزيون اليوم السابع" أبرز تلك الأفكار العصرية قبل قدوم شهر رمضان، حيث يقول الشاب الأقصرى أحمد حامد صاحب محل بيع فوانيس وهدايا شهر رمضان، أنه يقوم فى كل عام بجلب الفوانيس بمختلف الأشكال والأحجام لعرضها أمام الأطفال والأهالي قبل أسابيع من قدوم الشهر الكريم، حيث أن من مظاهر الشهر الكريم الفانوس والزينة والهدايا المختلفة المرتبطة بالشهر الكريم.

ويضيف أحمد حامد إبن الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ مظاهر شهر رمضان بالفوانيس الصغيرة المصنوعة بشكل ميداليات بأسعار بسيطة للغاية لتكون هدية لطيفة لجميع الأصدقاء والأهل والجيران والزملاء فى العمل، بجانب بعض أنواع الفوانيس المختلفة الأشكال والأحجام، والتي يوجد منها الفوانيس التى تغنى بأغانى شهر رمضان المبارك، بجانب المباخر بمختلف أشكالها وأنواعها، وعربة الفول المصنوعة بأيدي مبدعة والعرائس الرمضانية المبهجة مثل بوجى وطمطم وبكار والكبير.

وعن الهدايا المبتكرة التى يقوم بتجهيزها هذا العام قبل دخول شهر رمضان المبارك، فيقول أحمد حامد، أنه توجد هدايا رمضانية متنوعة للكبار والأطفال هذا العام، فيوجد طقم يضم مصلية ومصحف وفانوس ومبخرة وسبحة وهو يسمي طقم "تهادوا تحابوا" ليكون هدية مميزة للأحبة والأصدقاء والشباب والفتيات للأب والأم قبل شهر رمضان، ويوجد أفكار متنوعة من ذلك الطقم لتقديمه هدية فتبدأ الأسعار من 150 جنيها فأعلى والتى تضم حسب السعر "مصلية – مسبحة عادية – مسبحة إلكترونية – فانوس كبير مضيء – فانوس ميدالية – مصحف بأحجام مختلفة)، ويوجد أيضاً طقم هدية رمضان للأطفال والذي يضم بجانب مصلية صغيرة مخصصة للأطفال وجزء عم وكتيبات مرتبطة بشهر رمضان وكتيب إنجازات رمضان لتعليم الأطفال قيمة الشهر الكريم وقيمة الصلاة والصيام وعمل الخير في رمضان.

ومن الأفكار المختلفة لهدايا وفوانيس شهر رمضان، يقول صاحب محل هدايا الشهر الكريم بالأقصر، أنه توجد لديه فوانيس بأحجام مختلفة يتم وضع صور داخلها لتكون مخصصة كهدية للأصدقاء والزملاء والأحبة، كما توجد "بوكس رمضان" بداخله عدد من الهدايا المختلفة تباع بالكامل مع بعضها وتضم "بوكس ومصحف وفانوس وسبحة وفانوس ميدالية"، كما يوجد بوكس قطيفة باللون الأسود بداخله فانوس أسود ومصحف بلون أسود ومسبحة يدوية باللون الأسود لعشاق اللون الأسود المميز، كما تم تصميم عربات الفول والفوانيس وزينة رمضان بأشكال مبهجة ومتنوعة.



أحمد-حامد-يبتكر-أفكار-لهدايا-رمضان



أفكار-عصرية-لهدايا-شهر-رمضان-المبارك



الشاب-أحمد-حامد-يسرد-هدايا-شهر-رمضان



بوكس-قطيفة-يضم-هدايا-رمضان



طقم-تهادوا-تحابوا-قبل-رمضان



طقم-هدية-الأطفال-قبل-شهر-رمضان-المبارك