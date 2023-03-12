أعراض مرض الكبد الدهني يمكن ملاحظتها على الجلد

أكثر الأعراض شيوعًا التي يجب ملاحظتها
تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الكبد الدهني: - ألم في البطن أو انتفاخ ، وخاصة الشعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن - غثيان وفقدان الشهية أو فقدان الوزن - تورم البطن والساقين (وذمة) - إرهاق ، تعب شديد أو تشوش ذهني – ضعف.
لا تتجاهل هذه العلامات الموجودة على جلدك
الأنسجة الندبية تحل محل الأنسجة السليمة في الكبد وتمنع الكبد من العمل بشكل صحيح
الضرر الناجم عن تليف الكبد لا يمكن عكسه ويمكن أن ينتشر في النهاية لدرجة أن الكبد يتوقف عن العمل هذا يسمى الفشل الكبدي ، ويمكن أن تظهر العلامات الثلاث الأكثر شيوعًا لتليف الكبد على الجلد وتشمل هذه:
من هو المعرض للخطر؟
بينما يمكن أن يصيب مرض الكبد أي شخص، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة به من غيرهم.
تشمل عوامل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ما يلي:
كيف تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية؟
وفقًا لمايو كلينك، من المهم اختيار نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية ، ويجب إعطاء الأولوية للحفاظ على وزن صحي.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر لا بد منه للوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض الكبد الدهني علاوة على ذلك ، يجب على الناس الحد من العادات غير الصحية مثل التدخين.
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