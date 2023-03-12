أستراليا تجري عمليات إجلاء بسبب الفيضانات في ولاية "كوينزلاند"

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أجلت خدمات الطوارئ في ولاية "كوينزلاند" الأسترالية عددا من السكان إلى مناطق آمنة، بعد أن اجتاحت فيضانات قياسية ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة.

وذكرت الشرطة في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، السبت أنه تم إجلاء 53 شخصا من سكان بلدة بوركيتاون النائية والتي تبعد حوالي 2115 كيلومترا إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات الأسبوع الماضي.

يذكر أنه ظل نحو 100 من السكان في البلدة، وتستعد الشرطة لإجلاء المزيد من الأشخاص اليوم، حيث توقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها الأحد.

تأتي حالة الطوارئ بعد فيضانات متكررة في شرق أستراليا خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة الطقس "لانينا" المستمرة منذ سنوات، والتي تشمل فيضانات تحدث "مرة واحدة كل 100 عام" تضرب المناطق النائية في الإقليم الشمالي المجاور في يناير.