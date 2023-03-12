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أجنبي ينهي حياته بعد التخلص من نجليه بالإسكندرية

الأحد، 12 مارس 2023 09:22 ص
أجنبي ينهي حياته بعد التخلص من نجليه بالإسكندرية وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تخلص أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بشنق نفسه داخل غرفته بأحد الفنادق بالإسكندرية، عقب قيامه بقتل نجليه (سن "5 - 8 " ) لوجود خلافات بينه وبين زوجته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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