BBC توقف مذيعها الأعلى أجرا بسبب تغريداته المنتقدة لسياسة سوناك الخاصة باللجوء

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن برنامج "مباراة اليوم" المذاع على قناة بى بى سى البريطانية يوم الأحد، وهو أهم برامجها الرياضية، سيبث هذا الأسبوع بدون مذيعين أو ضيوف أو معلقيه المعتادين، وذلك بعد أن قامت بى بى سى بتعليق ظهور مذيعه الأساسى جارى لينكر لانتهاكه قواعد عدم الانحياز بعد أن انتقد سياسة الحكومة البريطانية إزاء الهجرة.

وفى تصعد درامى وغير متوقع لأزمة كانت تتشكل على مدار الأسبوع الماضى، اتخذت بى بى سى قرارا بعدم ظهور المذيع الأعلى أجرا من برنامجها الأساسى لكرة القدم بعدما تعرض لانتقادات من نواب المحافظين والإعلام اليمينى.

وأدى وقفه فورا إلى حالة من التضامن من قبل زملائه، خاصة إيان رايت وألان شيرار اللذين أعلنا أنهم لن يشاركا فى تقديم برنامج يوم السبت.

وفى مواجهة إضراب فعال من قبل موظفيها الذين يظهرون على الشاشة، وعدم تمكنها من العثور على بدائل يرغبون فى الظهور، اتخذت بى بى سى القرار غير المسبوق بالإعلان عن البرنامج الخاص بمباريات الدورى الإنجليزى سيمضى قدما بدون أى مذيع أو تقديم من الاستوديو، وسيتم عرض لقطات المباراة فقط.

وقال متحدث باسم بى بى سى إن بعض النقاد قالوا إنهم لا يرغبون فى الظهور بالبرنامج، بينما نسعى لحل الموقف مع جارى.

ووضعت الحكومة البريطانية بى بى تحت ضغط بعد أن نشر لينكر تغريدات الـسبوع الماضى تنتقد سياسة اللجوء الجديدة التى أقرها رئيس الحكومة ريشى سوناك، وشبّه اللغة المستخدمة من قبل الحكومة إزاء طالبى اللجوء بتلك التى استخدمتها ألمانيا فى ثلاثينيات القرن الماضى، فى تشبيه وصف بالهجومى من قبل وزير الداهلية سولا برافيرمان.