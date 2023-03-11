54 ألف سيدة ينتفعن بخدمات المرحلة الثانية لحملة "حقك تنظمى" بالدقهلية.. صور

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 إلي 8 مارس، ليصل إجمالي المستفيدات بالحملة إلى 26 ألفا و476 سيدة على مستوي المحافظة.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 18 ألفا و364 سيدة، خلال المرحلة الثانية التى استهدفت 9 إدارات هى "أجا -السنبلاوين - بنى عبيد - محلة دمنة - المنزلة - ميت سلسيل -شربين -دكرنس- جمصة".

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن المرحلة الثانية من الحملة تمت تحت إشراف محمد عمار ومحمد ضيف مشرفي الوزارة وتعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.