409 ملايين جنيه لإنشاء حاضنات تكنولوجية ومراكز تصنيع أقمار صناعية..التفاصيل

كتبت نورا فخرى

وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استثمارات قدرها 409 مليون جنية لصالح مركز بحوث وتطوير الفلزات ، في إطار إهتمامها بتطوير هيئات البحث العلمي، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتشير خطة التنمية، إلي أن أبرز المشروعات المستهدفة، تتمثل في مبني الحاضنات التكنولوجية، مبني الخدمات المركزية، إنشاء محطة كهرباء.

يأتي ذلك في ضوء ما توليه حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية.

يأتي ذلك إلي جانب العمل علي مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية، فضلا عن استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، و مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.