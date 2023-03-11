وكيل وزارة الصحة يُحيل عدداً من قيادات مستشفى السويس العام للتحقيق

السويس- صبرى غانم

أحال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أثناء جولته المفاجئة منذ قليل ب مستشفى السويس العام ، عدداً من قيادات مستشفى السويس العام للتحقيق العاجل وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في الإشراف والمتابعة لأقسام الطوارئ بالمستشفى.

وأحال وكيل وزارة الصحة كلاً من، المدير المناوب للمستشفى والمدير الإداري، ورئيس قسم طوارئ الباطنه، ومشرفة التمريض بطوارئ الباطنة، كما أحال مسئولى شركة الأمن والنظافة للتحقيق العاجل.

جديراً للذكر بأن الجولات المفاجئة ، تأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالمتابعة الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية بالمحافظة للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل وتواجد شركتي الأمن والنظافة.

ورافق وكيل وزارة الصحة في الجولة التفقدية المفاجئة يحيي إبراهيم مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية.