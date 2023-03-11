اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 08:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل وزارة الصحة يُحيل عدداً من قيادات مستشفى السويس العام للتحقيق

السبت، 11 مارس 2023 07:38 م
وكيل وزارة الصحة يُحيل عدداً من قيادات مستشفى السويس العام للتحقيق وكيل وزارة الصحة بالسويس
السويس- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أثناء جولته المفاجئة منذ قليل بمستشفى السويس العام، عدداً من قيادات مستشفى السويس العام للتحقيق العاجل وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في الإشراف والمتابعة لأقسام الطوارئ بالمستشفى.
 
وأحال وكيل وزارة الصحة كلاً من، المدير المناوب للمستشفى والمدير الإداري، ورئيس قسم طوارئ الباطنه، ومشرفة التمريض بطوارئ الباطنة، كما أحال مسئولى شركة الأمن والنظافة  للتحقيق العاجل.
 
جديراً للذكر بأن الجولات المفاجئة ، تأتي تنفيذاً لتكليفات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالمتابعة الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية بالمحافظة للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل  وتواجد شركتي الأمن والنظافة.
 
ورافق وكيل وزارة الصحة في الجولة التفقدية المفاجئة  يحيي إبراهيم مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية.

السويس

مستشفى السويس العام

محافظة السويس

وزير الصحة

اخبار السويس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة