وفد من هيئة الطاقة الذرية يطلع على الأصناف والسلالات المبشرة للقمح بمحطة بحوث سخا

شهدت محطة البحوث الزراعية بسخا، وبرنامج القمح بأراضي المحطة، زيارة وفد هيئة الطاقة الذرية، ومركز البحوث الزراعية، لاستعراض الأصناف والسلالات المبشرة في تجارب التقييم المختلفة، والاطمئنان على حالة البرنامج البحثي، والتأكيد على أهمية التعاون البحثي بين الجانبين، و بذل كل الجهد، لاستنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية ومرنه في مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي من هذا المحصول الاستراتيجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور أشرف خليل ،مدير معهد بحوث أمراض النبات، محطة البحوث الزراعية بسخا، لمتابعة برنامج بحوث القمح، بحضور، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم علي، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور حاتم الحمادي موسى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والدكتور مجاهد حلمي، وكيل معهد بحوث المحاصيل، والدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم بحوث القمح، والدكتور عمرو الحاج علي، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والوفد المرافق لهما، الدكتور خالد فؤاد العزب، والدكتور محمد حسين عياد، والدكتور إبراهيم سامي حسن، والدكتور محمد أحمد عفيفي.

واستقبل الوفد كل من الدكتور بسيوني زايد، مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، والدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور محمد الهواري، رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث القمح، والدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشئون الإرشاد والتدريب، ومسئول العلاقات العامة والتواصل بالمحطة.



جانب من تفقد الوفد



وفد هيئة الطاقة الذرية ومحطة بحوث سخا



اثناء تفقد وفد محطة البحوث