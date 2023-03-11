وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يناقشان خطة التوسع للمحاصيل الاستراتيجية لدعم المزارعين

بورسعيد محمد فرج

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة.

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على متابعته المستمرة لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل بورسعيد، وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، و تقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرصه على التعاون المثمر والتنسيق الدائم من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها التنموية، وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس بتشجيع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتوصيات والإجراءات اللازمة أمام المزارعين .

وناقشا، موقف زراعة المحاصيل الاستراتيجية للعام الحالى 2022/2023، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين ، فضلاً عن استعراض مستجدات موسم الحصاد والتوريد، وأكد محافظ بورسعيد أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظة وتعاون في جميع المجالات التى تخدم أبناء بورسعيد لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، وكذا التوسع في المشروعات الانتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة.