نقيب الاجتماعيين: مصر دولة رائدة في العمل الاجتماعى ونسعى لمواكبة التطور

كتبت آية دعبس

تنظم نقابة الاجتماعيين ، حفلا بمناسبة اليوم العالمى للخدمة الاجتماعية، صباح غد الأحد، بمقر مكتبة مصر العامة بالدقى بحضور وزارات التضامن والثقافة والشباب وقيادات المهن الاجتماعية بالقاهرة وبالجيزة.

وقال عبدالحميد زيد، نقيب عام الاجتماعيين، إن مصر من الدول الرائدة في العمل الاجتماعي، لذا النقابة تسعى جاهده خلال الفترة الحالية لمواكبة التطور الهائل في ممارسة المهن الاجتماعية في شتى ميادين عملها محليا ودوليا.

مضيفا " زيد " ، أن الاحتفال ب اليوم العالمي للاجتماعيين هو اليوم الذي يعترف فيه العالم بالمسؤولية الـتـي يتحملها الاخصائيون في نطاق العمل الاجتماعي وتحقيق مستوى أفضل للمعيشة، ونحن علـى ثقـة بأن الجميع في مصر يتطلع لمستقبل افضل في ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالفئات الاولى بالرعاية من خلال العديد من برامج الحماية الاجتماعية.

فيما قال وليد الفيومي نقيب الاجتماعيين بالجيزة، إن مجلس إدارة نقابة الاجتماعيين بالجيزة يسعى دائماً للمشاركة في كافة الفعاليات والمحافل المهتمه بالعمل الاجتماعي والنقابة بصفة عامة، والمرتبطة بمحافظة الجيزة بصفة خاصة، لاتاحة الفرصة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة والتشارك وتوفير ما يلزم لرفع مستوى أدائهم المهني والتعرف على مشكلاتهم.

وأكد " الفيومي " ، أن احتفال هذا العام سيكون مختلف كلياً عن السنوات الماضية لما يشمله من ربط احتفالات اليوم العالمى للخدمة الاجتماعية باليوم العالمى للمرأة، والاعلان عن عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من النقابات المهنية والهيئات الخدمية الاخرى بما يخدم الاخصائيين الاجتماعيين.

يحضر الحفل، منى شبراوى رئيس الادارة المركزية لشئون الاسرة والمرأة نيابة عن وزير التضامن، المستشارة نجوى الصادق رئيس اللجنة القضائية بمجلس الوزراء، نهى نبيل وكيل وزارة الثقافة بالجيزة، احمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب بالجيزة، ايمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات العمل الاهلى، ممثل عن مطرانية الجيزة.