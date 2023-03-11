نصائح للتخلص من السعال في فصل الشتاء.. تعرف عليها

كتبت رانيا عامر

السعال هو رد فعل يحمي الشعب الهوائية والرئتين من المهيجات مثل الغبار والجراثيم والمخاط ووفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، فإن السعال العرضي أمر طبيعي تمامًا .

كشفت احدي الدراسات عندما يتعامل الشخص مع السعال يظهر التهاب في الحلق ، واضطرابات اثناء الاجتماعات وعند النوم وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth .

واكد فريق من الباحثون يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الطبية إلى السعال ، بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا والحساسية والتقطير الأنفي الخلفي (عندما يتساقط البلغم من مؤخرة الأنف إلى الحلق) وارتجاع الحمض "عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء ".

أكدت الدراسة أن التدخين يسبب السعال ، ويمكن أن يكون السعال أيضًا أحد أعراض كورونا ، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى.

قال رئيس قسم الطب الباطني في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر في فلوريدا: "يختفي السعال في غضون أسابيع قليلة، بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتشعر بتحسن وتتنفس بشكل أسهل ، على الأقل مؤقتًا.

لتقليل السعال في الشتاء

1. خذ اقراص طاردة للبلغم لخفيف إفرازات الجهاز التنفسي في مجرى الهواء. يمكن أن يساعدك ذلك في إخراج المخاط الزائد بشكل أكثر فعالية والتنفس بسهولة.

2. البحث عن دواء للسعال

للتخفيف المؤقت من السعال الجاف المتقطع ، جرب تناول دواء للسعال بدون وصفة طبية يحتوي على ديكستروميثورفان ، الذي يمنع منعكس السعال.

لا تعطي أدوية السعال للأطفال دون سن الرابعة ، كما تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) . من سن 4 إلى 6 سنوات ، استخدم دواء السعال فقط إذا أوصى به طبيب طفلك.

3. الحصول علي المشروبات الدافئة

يمكن أن يؤدي دفء مشروب مثل الشاي أو ماء الليمون إلى تهدئة الحلق الذي يشعر بالتهاب أو التهاب بسبب السعال. تساعد السوائل الدافئة أيضًا على تفكيك المخاط ، مما يجعل السعال أسهل. إذا أضفت بضع قطرات من العسل ، فأنت تمتلك مثبطًا طبيعيًا للسعال .

4. تكثيف تناول السوائل

يعتبر الحصول على كمية كافية من السوائل عندما تكون مصابًا بنزلة برد. يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم على ترطيب المخاط ، الماء مثالي لشرب السوائل .

5. مص الحلوى الصلبة

ستعزز أي حلوى صلبة من إنتاج اللعاب وتوفر الرطوبة التي تحتاجها لتخفيف السعال الجاف.

تهدئة السعال الليلي

1. ضع في اعتبارك دواء السعال

2. تناولي بعض العسل

3. استخدم وسادة إضافية - أو اثنتين

4. الغرغرة بالماء المالح