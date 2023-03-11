مقتل شاب بطلق نارى على يد آخر فى دكرنس بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي شاب في العقد الثالث مصرعه بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية ، حيث تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بإصابة شاب بطلق نارى ونقله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة، في حالة خطرة فارق علي إثرها الحياة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالتحري تبين مقتل "أحمد. خ. ع" 25 عام، علي يد أخر مقيمان قرية ميت الحلوج مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، بسبب نشوب خلاف بينهما إستخدم علي إثرة الجاني سلاح ناري"خرطوش".

تحررعن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.