اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 09:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مقتل شاب بطلق نارى على يد آخر فى دكرنس بالدقهلية

السبت، 11 مارس 2023 08:39 م
مقتل شاب بطلق نارى على يد آخر فى دكرنس بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شاب في العقد الثالث مصرعه بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، حيث تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بإصابة شاب بطلق نارى ونقله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة، في حالة خطرة فارق علي إثرها الحياة.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالتحري تبين مقتل "أحمد. خ. ع" 25 عام، علي يد أخر مقيمان قرية ميت الحلوج مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، بسبب نشوب خلاف بينهما إستخدم علي إثرة الجاني سلاح ناري"خرطوش".
 
تحررعن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إصابة شاب

وفاة شاب

دكرنس

ميت الحلوج

مستشفي الطوارئ

طلق ناري

مركز شرطة دكرنس

خرطوش

إطلاق نار

المشرحة

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة