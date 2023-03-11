اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم

السبت، 11 مارس 2023 08:23 م
مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم دراجة بخارية
الفيوم رباب الجالي

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين، بطريق "القاهرة/الفيوم" الصحراوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم ذ بين دراجتين ناريتين على طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي، ووجود متوفي ومصاب، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقلهما إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع، حادث انقلاب سيارة على طريق "القاهرة/ الفيوم" الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت إلى مكان الحادث قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 

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