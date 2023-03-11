مصرع طفل في حادث تصادم أثناء عبوره طريق "جمصة- المنصورة" بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

لقي طفل مصرعه، في حادث تصادم سيارة على طريق جمصة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

َوتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي إشارة بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة بطفل على طريق "جمصة - المنصورة" أمام قرية السلسول التابعة لمركز جمصة، أسفر عن الحادث وفاة الطفل.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفل على طريق "جمصة - المنصورة" أمام قرية السلسول أدى إلى إصابة الطفل "محمد.ع.ي"، المقيم بقرية السلسول مركز جمصة، والبالغ من العمر 5 سنوات.

وتبين أثناء عبور الطفل الطريق اصطدمت به سيارة مسرعة أمام قريته أدت إلى إصابته بإصابات بالغة في الجسم وأثناء نقله إلى مستشفى بلقاس لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى بلقاس.