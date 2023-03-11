مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بـ"صحراوى أسوان"

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وكان مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من قرية فارس، ووجه مدير المرفق الدفع ب7 سيارات إسعاف للتعامل مع حالات الحادث.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخص مجهول الهوية جارى التعرف على بياناته، وأصيب 8 أشخاص آخرين هم "مصطفى محمود سيد، 32 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، وعصام الأمير أحمد 26 سنة، مصاب بكدمات بالصدر، وحميدة عبد الفتاح عبد الخالق 21 سنة، مصاب بكدمة أعلى الرأس، وأمينة أبو زيد 28 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحسين الأمير أحمد 24 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد السلام مدنى 65 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعبد الحميد النوبى محمد، 52 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وحليمة أمين أحمد 45 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.