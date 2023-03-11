مصرع شاب وإصابة والده فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي شاب مصرعه وأصيب والده في حادث أثناء استقلالهما دراجة نارية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل الزهراء التابعة لمدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل الزهراء، التابع لمدينة بليطم لتسفر عن ذلك إصابة شخص ونجله، وذلك أثناء استقلالهما للدراجة النارية في طريقهما إلى أرضهما الزراعية.

فيما جرى نقلهما إلى مستشفى بلطيم التخصصي، وتبين من سجلات المستشفى أن رجب ممدوح عبد المجيد خليل، 17 عاما، توفي متأثرًا بإصابته داخل العناية المركزة لمستشفى بلطيم التخصصي، وأصيب والده ممدوح عبد المجيد خليل، ويقيمان بقرية الشهابية التابعة لمركز البرلس، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى بلطيم التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.