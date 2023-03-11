مصرع شاب وإصابة أربعة آخرين بحادث تصادم على طريق نبروه بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك على طريق نبروه درين فى محافظة الدقهلية حيث جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى نبروه.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد آسر البطراوى، مأمور مركز شرطة نبروه، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك على طريق نبروه درين، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث، بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية وتوك توك على طريق نبروه درين والذى أسفر عن وفاة شاب وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى نبروه.

وبالفحص تبين مصرع "سعيد محروس حامد"، 20 عامًا، وإصابة كلا من :"السيد محمد الدسوقي"، 19 عاما، كدمات متفرقة وجرى حجزه بقسم الجراحة تحت الملاحظة، و"مصطفى سعد شعيشع"، 23 عاما، بكدمات متفرقة واشتباه ارتجاج وعدم اتزان بالوعى وتم تحوله مخ واعصاب و"كريم ياسر السيد" 18 عامًا، بكسور متعددة بالفخذ الايسر وجرى عمل طوماس بالرسغ الايسر وخلع بالكوع نفس اليد وتم عمل رد وجبيرة فوق الكوع وتحويل الحالة للعرض على جراحة الاوعية الدموية ثم عوده وحجزه بقسم العظام ليتم التنسيق للعمليات ومقيمين جميعا نبروه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.