"مصارعة المشروع القومي" للموهبة بكفر الشيخ تحرز ميداليتين ذهبيتين وبرونزية برأس البر

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحرز عمر حسين، ورحيم غالي، أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة،والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، ميداليتين ذهبيتين حاصلين على المركز الأول، كما حصل اللاعب عمار ياسر على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للمصارعة المقامة بالصالة المغطاة فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 11 مارس الجارى، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين عمر حسين و رحيم غالى وعمار ياسر على تفوقهم وحصولهم علي ذهبية وبرونزية البطولة، كما هنأ الطاقم الفني بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب الأبطال و كابتن ابو غنام حسن الرحمانى، محمد غالى، أحمد البيلى، عبد الرحمن خالد، ادهم جمال، مثمناً دعم المشروع القومي بالمحافظة للأبطال بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة، مضيفاً أن المشروع حصل على المركز الثالث في الترتيب العام .

فى إطار متصل يحظى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة، بإنجازات متتالية فى لعبة المصارعة كان آخرها حصول لاعبيه على المركز الأول فى البطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق و تكريم محافظ كفر الشيخ لهم فى أكتوبر 2022، يلعب ضمن ابطال المشروع، اللاعب احمد فؤاد بغدودة، نجم المنتخب القومي، وابن مصارعة بيلا، الذى يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.



المشرفون على لاعبي المصارعة بكفر الشيخ



رحيم غالي بطل الجمهورية في المصارعة