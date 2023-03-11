محافظ بني سويف يصطحب وزير التنمية المحلية لتفقد الممشى السياحي بالكورنيش

بنى سويف هانى فتحى

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، في زيارة للممشي السياحي لكورنيش النيل، والذي تم الانتهاء من تطويره، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل على مستوى الجمهورية.

واستعرض محافظ بنى سويف مع الوزير أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمشروع، وشملت: إنشاء ممشى العظماء، يحتوى على مجموعة من صور ومعلومات عن بعض المشاهير والأعلام والرموزمن أبناء بني سويف، بنظام الباركود( QR code) الموجود على اللوحة التذكارية، تتضمن معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية ، تشمل الاسم، محل وتاريخ ميلاده أو وفاته ،المجال الذي تميز فيه ، وذلك بهدف تخليد وتكريم هذه النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة وأن يحذوا حذو تلك الشخصيات التي كان لها تأثير ودور محوري في نهضة وطننا الغالي مصر في كل المجالات وعبر كل العصور.

كما تضمن المشروع :باركينج سيارات بطاقة تستوعب 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورة أرضية وأخرى راقصة ومارينا، ومنطقة ملاه أطفال، ومدرجات للجمهور ،ومجمعين للكافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء بطول الممشى، ومساحات للأكشاك التجارية، و6 بوابات دخول ذات طراز معماري ومتوافر بها كود الإتاحة لذوي الهمم.

وأوضح المحافظ أن المشروع الكورنيش تم تنفيذه، ضمن استراتيجية للتنمية السياحية لـ5 سنوات مقبلة،في اطار إستراتيجية أوسع وهي أول استراتيجية تنموية محلية عام تم اطلاقها على مستوى محافظات مصر، وضمن استراتيجية أشمل ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتمحور أهداف المشروع حول توفير متنفس حضاري للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة من مورد للمحافظة مميز وله ميزة تنافسية واضحة.

من جانبه أشاد الوزير بمشروع الممشى السياحي، واحتوائه على عناصر جمالية وترفيهية مميزة، وأصبح متنفسا حضاريا عظيما لأبناء بني سويف، مؤكدا على أنه يمثل إضافة هامة وحيوية لمقومات المحافظة،مثنيا على الجهد الكبير لمحافظ بني سويف وأجهزته التنفيذية لخروج هذا المشروع للنور ويجنى ثماره المواطنون،معبرا عن تقديره لعطاء الأعلام والرموز ممن زينت صورهم الممشى السياحي.

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد