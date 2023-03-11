محافظ الدقهلية يحيل 99 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 99 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن دكرنس وبلقاس ونبروه والجماليه، وشربين والمنزلة والمنصورة وميت غمر وتمي الامديد، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن28 محضر نقص و8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و2محضر عدم إعطاء بون صرف، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و1محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و44 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر سلع بدون فواتير، و3محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى) و1محضر تجميع سلع تموينية و1 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية و1محضر غش تجاري و تم التحفظ على 82 كجم لحم بلدى و320 كجم خرز بلاسيتك و500 لفة خرطوم و500سرنجه 3 سم و200 قطعة انكل طبي للقدم و120 فرشاة اسنان و180 كوتشي رياضى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.