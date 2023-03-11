اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 05:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة التحقيق الروسية تتحرى فى دور واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

السبت، 11 مارس 2023 04:00 ص
لجنة التحقيق الروسية تتحرى فى دور واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها ستتحرى في معلومات زودتها بها وزارة الدفاع الروسية حول ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق في بيان لها، "في إطار التحقيقات في قضية تطوير عناصر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية معلومات وزارة الدفاع الروسية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية لدول أخرى على أراضي أوكرانيا".

وأضافت أن ذلك يخص أيضا "المعلومات الجديدة عن الضلوع المحتمل لمواطني الولايات المتحدة وأوكرانيا في أنشطة المختبرات البيولوجية".

وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، قد أعلن أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك معلومات جديدة حول أكثر من 100 أوكراني شاركوا في البرامج البيولوجية الأمريكية ذات الأغراض المزدوجة.


حرب روسيا واوكرانيا

روسيا

اوكرانيا

موسكو

كييف

اسلحه بيولوجيه

واشنطن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة