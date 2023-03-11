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قوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية تبدأ أعمالها بقرية أبو رماد فى حلايب اليوم

السبت، 11 مارس 2023 05:00 ص
قوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية تبدأ أعمالها بقرية أبو رماد فى حلايب اليوم قافلة طبية- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تبدأ اليوم السبت، أعمال القوافل العلاجية الشهرية، بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، لمدة يومين اليوم وغدا، بعد أن انتهت من أعمالها خلال اليومين الماضيين بمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ضمن خطة القوافل العلاجية خلال مارس الجارى.
 
ومن المقرر أن تستغرق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة يومين بقرية أبو رماد اليوم وغدًا، ومن قرية ابو رماد تنطلق الي قريتى ادلديت ورأس حدربة، لحلايب وشلاتين ايضا، ومنهما إلى مركز صحة الأسرة بمرسى علم يومي 15 و16 مارس الجارى، ومن مرسى علم إلى قرية أن الحويطات بسفاجا، ومنها إلى قرية الزعفرانة شمالاً، بمدينة رأس غارب.  
 
وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري البحر الأحمر خلال شهر مارس الجارى يومي 5 و6 مارس بمنطقة الجرف بمدينة القصير، ثم انتقلت بعد ذلك إلى منطقة المستعمرة بنفس المدينة واستغرقت فيها يومى 7 و8 مارس، ومن مدينة القصير إلى حلايب أقصى الجنوب حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج للمواطنين فيها يومى 9 و10 مارس. 
 
وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات المختلفة وكذلك يتم خلالها التحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر للمريض وإجراء الفحوصات والأشعة وصرف العلاج من خلالها مجانا، حيث تطوف القوافل قرى ومدن محافظة البحر الأحمر شهريا، تنفيذا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 

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