اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

السبت، 11 مارس 2023 10:09 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 6 فلسطينيين من مُحافظتي بيت لحم وقلقيلية، بجنوب وشمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال سيدة وأربعة شبان، من بلدة "بتير" غرب بيت لحم، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطن في الخمسينيات من عمره، أثناء مشادة كلامية مع أحد جنود الاحتلال، عقب منع جاره من الخروج برفقة ابنته المريضة من منزله في البلدة، كما اعتقلت القوات شابًا بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

 


قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

الضفة الغربية

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