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قتلى وجرحى فى انفجار داخل منطقة أمنية بمدينة مزار الشريف الأفغانية

السبت، 11 مارس 2023 09:29 ص
قتلى وجرحى فى انفجار داخل منطقة أمنية بمدينة مزار الشريف الأفغانية تفجير - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أفغانية، إن انفجار ضخم وقع صباح اليوم السبت، في المنطقة الأمنية الثانية بمدينة مزار الشريف، مما أسفر عن وقوع عددا من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية، أن الانفجار وقع عندما كان الصحفيون مجتمعين في برنامج إخباري، لكن السلطات المحلية لم تصدر أي تصريحات عن ذلك حتى الآن.

وفي أبريل العام الماضي، استهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي، مسجد مزار شريف أثناء صلاة الظهر، وسط مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 87 آخرين.

 

 


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