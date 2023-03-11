فون دير لاين تكشف عن نتائج لقائها مع بايدن

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد اجتماع عقدته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها بحثت معه العقوبات ضد روسيا وسبل تنفيذها.

وذكرت فون دير لاين أن "المناقشة تطرقت بشكل جدي للعقوبات، قدمنا عشر مجموعات من العقوبات الفعالة، الآن التركيز على التنفيذ ومنع تجاوزها.. هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لنا".

وأضافت أنها بحثت معه أيضا دعم أوكرانيا ماليا ومساعدة اللاجئين.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا، حتى انعكست في ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء والتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، التي تعيش على وقع المظاهرات المطالبة بالكف عن مناطحة روسيا، والتفاوض معها لتحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا.