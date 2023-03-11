غدا.. انطلاق نهائيات " أولمبياد مدارس مصر"

ينطلق دور التصفيات لمسابقة "أولمبياد مدارس مصر"، يوم الأحد المقبل، بعد عدة أسابيع من التحضيرات بحضور نائب وزير التربية والتعليم أحمد ضاهر ومحافظة السويس، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والمحافظة.

ويشهد منتصف اليوم، نقاش حر بين الطلاب المشاركين في المسابقة مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر و محافظ مدينة السويس بعنوان "اسأل المحافظ"، يتمكنون من خلالها من محاورتهما بشكل مباشر عن ما يشغل بالهم بخصوص المسابقة والعملية التعليمية.

المسابقات تقيس مواهب الطلاب ومهاراتهم في المعرفة العامة، والرياضة، وريادة الأعمال. وسيتقدم كل فريق من مدارس المحافظة المشاركة بفكرة مشروع صغير يمكن تنفيذه ويناسب الاحتياجات المحلية للمحافظة.

وتضم المسابقات أيضا ألعاب "التلي ماتش"، وهي لعبة "صائد الجوائز"، عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.

موعد الحفل الساعه الثانية عشر ظهرا بقصر ثقافة السويس

شهدت الفعاليات على مدار الأيام الماضية حضور قوي من الشخصيات العامة من بينهم الاعلامي هاني حتحوت، مدير المسابقات الرياضية، والفنان محمود الليثي، والكاتب والإعلامي عمر طاهر، والدكتور شريف شعبان والدكتور محمد العقبي والاعلامي احمد يونس وصانعة المحتوى بسنت نور الدين.

وتهدف المبادرة التي تحمل شعار «مع بعض نكبر» لربط الطلاب بالمحافظة التي يعيشون فيها من خلال المشاركة الفعالة في توفير احتياجات المجتمع ومتطلباته المختلفة، وتعمل على التوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للطلاب حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات.

مسابقة أوليمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» تأتي ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي واكتشاف المواهب في المدارس، عن أسماء المشاهير والمحاضرين المشاركين في ورش عمل المبادرة بمختلف المجالات المعرفية والرياضية والفنية.